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Sincar operasyonu ile ilgili detaylar netleşti: 30'dan fazla hedef vuruldu

Sincar’daki PKK hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonda 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker katıldı. Baskın tarzı harekatta 30'dan fazla hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

14 Aralık 2018 Cuma 10:41
Sincar operasyonu ile ilgili detaylar netleşti: 30'dan fazla hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Sincar’daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.

Baskın yapıldı

Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu.

Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi

"Hazır olacağız"

Operasyonla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." dedi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:41
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