Sincanlıların ramazan coşkusuna canlı yayınlı katkı

A. Enes Boyacı

Bu yıl Ramazan ayını evlerinde geçiren milyonlar için teselli kaynağı olan belediyelerin güzel hizmetleri, farklılıklarıyla öne çıkıyor. Sincan Belediyesi de, vatandaşların mübarek ayı dolu dolu geçirmeleri için TV destekli canlı programları devreye aldı. KONTV ekranlarında Necip Karakaya’nın sunumuyla “Sincan’da Ramazan Akşamları” programı izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. İlk Ramazan programına ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuk olmuştu. Ramazan ayı boyunca her akşam 21.30’da birbirinden önemli konu ve konuklar KONTV, www.sincan.bel.tr ve Sincan Belediyesinin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Konusunun uzmanı olan misafirlerin katıldığı programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler söyleniyor. Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ın bir Anadolu şehri olduğunu hatırlatarak, “Metropol ilçe, yarım milyonun üzerinde nüfusa sahip olsa da Sincan, Anadolu’nun sıcak kasabalarında görmeye alıştığımız sıcaklığını hâlâ muhafaza ediyor. Bütün Sincanlı kardeşlerimiz Ramazan’ı coşkuyla, dayanışmayla, birliktelik ruhuyla yaşar” dedi.