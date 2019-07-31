Sincan’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Sincan Belediyesi 11 Ağustos günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapabilmesi ve ibadetini gerçekleştirmesi için Çimşit ve Yenikent bölgelerinde modern kurban satış ve kesim alanları kuruldu.Kurbanlık hayvanlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar küpe numarası ile pazar yerinde bulunan zabıta noktasını veya www.sincan.bel.tr internet adresini ziyaret edebiliyor. Vatandaşlar sorgulamada kurbanlık hayvanlarının yaşı, cinsi, nereden geldiği gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Sincan Belediyesi vermiş olduğu bu hizmetle, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlıyor.

Zabıta ve temizlik ekipleri 7/24 sahada

Kurbanlık hayvan alan ve satışını yapan vatandaşların her türlü ihtiyacı Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Alanlarda kantin, çay ocağı, otopark, 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri bulunuyor. Ayrıca kurbanlık hayvanların sağlıklı bir şekilde su ihtiyaçlarını karşılamak için su tankerleriyle sürekli su takviyesi yapılıyor. Veteriner, temizlik ve sağlık hizmetlerinin de verildiği noktada, kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Sincan Belediyesi bünyesinde ‘’Kurban Yakalama Ekibi’’ oluşturuldu. Hem zabıta görevlileri tarafından hem de alanın dört bir köşesine yerleştirilen kameralar ile de vatandaşların güven içinde alışverişini yapmaları sağlanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için bayram boyunca 7/24 hizmette olacak” diye konuştu.

Serbest kesim alanları

Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar için de özel alanlar tahsis edildi. 2019 yılı Kurban Komisyonu kararlarıyla belirlenen ücretli ve ücretsiz serbest kesim alanları da vatandaşa hizmet verecek. Ücretsiz kurban kesimi yapılabilecek alanlar ise şu şekilde:

Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı, Osmanlı Mahallesi pazar yeri, İstasyon Mahallesi pazar yeri, Plevne Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeni Çimşit kurban pazarı, Yenikent kurban pazar yeri, GOP Mahallesi Çarşamba Pazar yeri, Pınarbaşı Mahallesi pazar yeri.