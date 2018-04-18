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'Sincan’da 10 binler gözaltına alındı'

ABD’li bir üst düzey yetkili, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:44
'Sincan’da 10 binler gözaltına alındı'

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İlişkileri Birimi'nin önde gelen isimlerinden Laura Stone, Çin’in başkenti Pekin’de Uygur Türklerine uygulanan sistematik devlet zulmünü anlattı.

Stone, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ‘Siyasi eğitim’ kisvesi altında yapılan toplu gözaltıların, insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Stone, Çin’in Sincan’da Uygurlar ve diğer Müslümanlara uyguladığı zulümden rahatsız olduklarını söyledi. Çin yönetimiyle diyalog kurarak, insan hakları ihlallerini azaltmaya çalışacaklarını belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde din, kültür ve seyahat özgürlüğüne yönelik baskılar son yıllarda daha da fazla arttı.

ABD yönetiminin finansmanını sağladığı Özgür Asya Radyosu Ocak ayında yaptığı açıklamada, yalnızca Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinde 120 bin kişinin ‘yeniden eğitim’ kamplarında olduğunu duyurmuştu. ABD’li senatör Marco Rubio, ABD Kongresi’ne bu ay sunduğu mektupta, toplamda 500 bin ile 1 milyon arasında kişinin gözaltına alınmış olabileceğini belirtmişti.

Karar

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:44
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. ABD
  3. Sincan Uygur
  4. Sincan Uygur Özerk Bölgesi

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