Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem
5.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 20 kilometre altında gerçekleşti.16 Ekim 2018 Salı 08:33
Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi, yerel saatle sabaha karşı sarsıldı.
5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yinin Xian.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 20 kilometre altında gerçekleşti. Çin ise, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntının hasar veya can kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.
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