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Sincan, Meydanları yine boş bırakmadı

Sincan Belediyesi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3’üncü yıl dönümünde bir anma programı düzenledi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:30
Sincan, Meydanları yine boş bırakmadı

Sincan Belediyesi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3’üncü yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Program 15 Temmuz şehitlerimizin kabirleri başında anılmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitlerimiz için, Andiçen Camisi’nde mevlid okutuldu. Akşam saatlerinde ise Sincan, Lale Meydanı’na akın etti; 15 Temmuz’u unutmadı, unutturmadı.


Vatan hainlerine karşı dimdik durarak vatan uğruna mücadele ederken şehit olan kahramanlar, kabirleri başında anıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve ilçe protokolü şehitlerimizin manevi huzurunda dualar etti. Ardından Andiçen Camisi’nde destan yazan kahraman şehitlerimiz için mevlid okutuldu ve yemek verildi.



15 Temmuz’u Anma Programına büyük ilgi


Sincan, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine meydanları boş bırakmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar Lale Meydanı’nda bir araya geldi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Lale Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaşa hitap etti, Sincan’ın her zaman vatanına ve milli iradeye sahip çıktığını, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.


"28 Şubat’ta tankların yürüdüğü Sincan’da, 15 Temmuz’da tanklara yürüyen Kahraman kardeşlerim sizleri saygıyla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Ercan, “O gece Sincan, Sincanlı olmaktan gurur duydurdu. Bayrağının, vatanının, namusunun riske atılması karşısında bu meydanda toplandı. Bu meydandan otobüslerle, trenlerle Genel Kurmay’a, külliyeye, emniyete gitti. Çıplak elleriyle tankları durdurdular, savaş uçaklarına kafa tuttu bu Sincanlı kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun” dedi.



“Bu ülkenin sınırları şehit kanıyla çizildi”


Başkan Ercan, “Bu ülkenin sınırları cetvelle değil, şehit kanıyla çizildi. Onlar Miryokefalon’u, Varna’yı, Kosova’yı, Çanakkale’yi unuttular. Onlar sandı ki Hasan Tahsin 100 yıl önce İzmir’de kaldı, Şehit Kamil Antep’te, Sütçü İmam Maraş’ta kaldı zannettiler. Oysa bu millet öyle bir ruha sahip ki ölmeye gülerek gider. Yeter ki vatanları, bayrakları, namusları çiğnenmesin" diye konuştu.


Konuşmaların ardından destan yazan kahraman şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:30
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