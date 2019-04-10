0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sincan lalelerle rengarenk

Sincan Belediyesi tarafından ekilen lale soğanlarının çiçek açması ile ilçe rengarenk oldu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:21
Sincan lalelerle rengarenk

Sincan Belediyesi tarafından ekilen lale soğanlarının çiçek açması ile ilçe rengarenk oldu.


Sincan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlara dikilen laleler, şehri adeta renk cümbüşüne çevirdi. Rengarenk lalelerin güzelliğine bakarak stres atan Sincanlılar, anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor. Sincan’ın simgesi haline gelen laleler toprakla buluşmaya devam edecek. Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek laleler, daha sonra mevsimlik çiçeklerle değiştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:21
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TANAP’tan 600 bin ağaç
    1. TANAP’tan 600 bin ağaç
    2. Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik..
    3. Benzin ve motorine zam
    4. TL, martta değer kaybetti
    5. Tarihi takılar modern tasarımlarla..
    6. GRAFİKLİ - İran'da güvenlik, siyaset..
    7. Aidat borçlarındaki faiz kazığına kim..
    8. Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı!
    9. "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm..
    10. Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
    11. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    12. Hamilelikte diş bakımı daha önemli
    13. Akyazı Belediyesi’nde başkan..
    14. "İki devletli çözüm için herkesten çok..
    15. Şanlıurfa’da Türk Polis Teşkilatının..
    16. Sincan lalelerle rengarenk
    17. Polis haftasında şehit polisler anıldı
    18. Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla..
    19. Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek
    20. Anadolu’nun Akademisi’nde siyaset..
    21. İstanbul Havalimanı’ndan Şırnak’a..
    22. Muhtarlık oy pusulalarının yakıldığı..
    23. Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'de..
    24. Toprak kayması mahalleyi sokağa döktü
    25. Adana’da Polis Haftası kutlandı
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    27. Giresun’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    28. Depremde halat salınımını yüzde 55..
    29. Kütahya’da ‘Sağlık Günleri’..
    30. Fethiye’de Polis Haftası Kutlaması
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu