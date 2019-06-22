0553 313 94 23

Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’ seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’’Sıfır Atık’’ seferberliği kapsamında, Sincan Belediyesi “2019 yılı Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı düzenledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:10
Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’ seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’’Sıfır Atık’’ seferberliği kapsamında, Sincan Belediyesi “2019 yılı Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında projeye gönül veren gençlere bisiklet hediye edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Sincan’da uygulanmaya tam anlamıyla başlandı. Sıfır atık projesine ilişkin çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi “2019 yılı Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çevrenin korunması, temizlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda Sıfır atık projesine ilişkin neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin istişarelerde bulunuldu.


Toplantıda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan geri dönüşümün önemine dikkat çekti; “Dünyada malum ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıt. Dolayısıyla geri dönüşümün önemi git gide artıyor. Hem çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması anlamında hem de çöpün çok daha değerli olduğunu insanoğlu fark etmeye başladı. Ve çöpü geri dönüştürerek teknolojik, tarımsal, zirai ve teknik anlamda birçok şey elde edebiliyoruz artık” diye konuştu.


Başkan Ercan sıfır atık projesi konusunda Sincan Belediyesinin öncü olduğunu ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Başkan Ercan, ”En önemli mesele vatandaşın bilinçlendirilmesi. Biz Sincan Belediyesi olarak geri dönüşüm meselesine başından beri çok ciddi yaklaşıyoruz. Gerekli yatırımları imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Sincan Belediyesi bu işte öncü ve örnek. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.


Toplantı sonrasında projeye gönül veren ve çalışmalara katkı sağlayan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Türk profesör hayatını bu çalışmaya adadı
    1. (Özel) Türk profesör hayatını bu..
    2. İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine..
    3. Yatırımcı rehberi (1)
    4. AK Parti’li Kayatürk, seçim..
    5. Maaşa zam ayı yaklaşıyor! Emekli..
    6. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    7. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    8. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    9. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    10. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    11. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    12. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    13. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    14. Çeşme’de tatile seçim molası
    15. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    16. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    17. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    18. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    19. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    20. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!