Sincan Belediyesinden öğrencilere anlamlı gezi Sincan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak ve hatıralarıyla buluşturmak amacıyla Tacettin Dergâhı’na gezi düzenledi.

Sincan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak ve hatıralarıyla buluşturmak amacıyla Tacettin Dergâhı’na gezi düzenledi.

Sincan’da öğrenim gören 200 öğrenci, Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı Tacettin Dergâhı’nı ziyaret etti. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen gezide öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, hatıraları ve İstiklal Marşı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un müzeye dönüştürülen evini heyecanla gezdi. Mehmet Akif Ersoy’un hatıralarını yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

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