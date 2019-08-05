Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan göreve geldiği günden itibaren çeşitli mahallelerde bulunan toplam 191 bin 709,49 m2‘lik arsa ve araziyi belediye mülkiyetine kazandırdı.

Sincan Belediyesi Sincan’ın muhtelif mahallelerinde gerekli hizmetleri yürütmek için dev arsa yatırımı yaptı. Bu kapsamda 97.717,49 m2’si Köy Tüzel kişiliğinden; 93.992,00 m2’si Maliye hazinesinden olmak üzere toplam 191 bin 709,49 m2 arsa ve araziyi belediye mülkiyetine kazandırdı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan iş birliği neticesinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 444 bin 564,09 m2 arsa ve araziyi Sincan’da mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sincan Belediyesine tahsis edildi.

Sincan Belediyesinden diğer kamu ve kuruluşlara destek

Sincan Belediyesi 13 bin 737,46 m2 araziyi; eğitim-öğretim, cami, güvenlik gibi tüm vatandaşların yararlanabileceği alanlarda kullanılması için diğer kamu ve kuruluşlarına tahsis etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada “Büyüyen ve gelişen Sincanımızda daha verimli bir hizmet sürdürebilmek için vatandaşımıza en yakın noktalarda müşterek ihtiyaçları karşılamak adına çeşitli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza Sincan ve Sincanlıya göstermiş olduğu desteklerinden ötürü teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum. Tüm gayretimiz; daha güzel bir Sincan inşa etmek. Tüm imkanlarımızı bunun için seferber ediyoruz. Kurumumuza tahsis edilen ve satın alma yoluyla edindiğimiz arsa ve arazileri park, yeşil alan, sosyal ve kültüre tesis alanı gibi vatandaşlarımızın faydalanacağı alanlarda kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.