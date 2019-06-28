Sincan Belediyesinden bir ilk daha

Sincan Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında kurduğu Kompost Üretim Tesisi ile çöpleri dönüştürerek organik gübre üretiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan kompostlama makinası ile ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi, ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor. 1. sınıf Atık Getirme Merkezi içerisindeki Kompost Üretim Tesisi’nde 2 Ağustos 2018 tarihinde temin edilen tam otomatik makina ile aylık ortalama 450-500 kilogram organik gübre üretiliyor. Toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanarak, belediyeye bağlı parklarda ve sera bitkilerinde kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yaptığı incelemelerde Sincan Belediyesi tarafından kompostlama merkezinde üretilen organik gübre ile zenginleştirilmiş toprağı kaliteli buldu.

Sincan Belediyesinin Sıfır Atık Projesi’nde öncü olduğunu ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Murat Ercan, “Zararsız ve besin yönünden zengin olan kompost, çevre dostu olması yönüyle de dikkat çekiyor. Kompost üretimi ile hem toprağı iyileştirici özellikte gübre elde ediliyor hem de geri dönüşüme büyük ölçüde katkı sağlıyor” diye konuştu.

Kompostun faydaları neler?

Kompostlama ile organik atıklar tekrar dönüşüme dahil edilerek değerlendirilmesinin yanı sıra toprağın pH dengesini düzenliyor. Topraktaki toksinler nötralize edilerek, toprak yapısı iyileştirilip zenginleştiriliyor. Ayrıca yağışın az olduğu ya da hiç olmadığı dönemlerde topraktaki nemi koruyup buharlaşmayı azaltıyor. Bitkilerin besin edinimini de kolaylaştıran kompost, bitkinin büyümesini hızlandırarak bitkileri güçlendiriyor.