Sincan Belediyesi, AK Parti’li Yanılmaz’ı ağırladı

Sincan Belediyesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ağırladı. Mücahit Yanılmaz, Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe teşkilat üyeleri ile Merkez Güngörmüşler Konağı’nı ziyaret etti.

Sincan Belediyesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ağırladı. Yanılmaz, ve beraberindeki heyet Merkez Güngörmüşler Konağı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla sohbet ederek çay içti.

Güngörmüşler Konağı’nda vatandaşlarla çay içip sohbet eden Yanılmaz, AK belediyeciliğin ne ifade ettiğini anlattı. Yanılmaz, “AK Belediyeciliğin özünde insana hizmet var. İnsanımızın daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu olabilmesi için hem devletin imkanlarını hem de belediyenin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek vardır” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Murat Ercan, Güngörmüş büyüklerden seçim öncesi dua ve destek istedi. Ercan, “31 Mart’ta hep birlikte bir seçime gidiyoruz. Sizin dualarınızı ve desteklerinizi istiyoruz. Büyük Türkiye yolculuğunda milletimizin bir kez daha güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu göstereceği, haykıracağı bir seçim olacak Allah’ın izniyle. Bu büyük Türkiye yolunda bizimle olduğunuzu ben çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da konuşmasında, "31 Mart günü burada Cumhur İttifakımızın ve AK Partimizin adayı Murat Ercan’a, Ankara’da da Mehmet Özhaseki Başkanımıza güçlü bir destek istiyoruz” dedi.