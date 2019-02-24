



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin kalbidir. Çünkü Sincan, 'Balans ayarı yaptık.' diyenlere en güzel cevabı vermiştir." dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen ve bir lokantanın açılışını yapan Kasapoğlu, ziyaretler sırasında gördüğü çocuklara kitap dağıttı.

Kasapoğlu daha sonra Sincan Geçlik Merkezi'ne geçerek, gençlerle bir araya geldi. Merkezde atölyeleri gezen Bakan Kasapoğlu, burada masa tenisi oynadı.

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile Mareşal Çakmak Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Kasapoğlu, burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.





- "Sincan Türkiye'nin kalbidir"





Sincan'ın kendileri için ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin kalbidir. Çünkü Sincan, 'Balans ayarı yaptık.' diyenlere en güzel cevabı vermiştir. Sizler hür iradenizle, buradan milletimize ayar vermeye kalkanlara en güzel mesajı verdiniz." ifadelerini kullandı.

"Burada tankları yürütenlen şimdi neredeler?" diye soran Kasapoğlu, "İşte o gün tankları yürütenleri, siz oylarınızla, iradenizle sandığa, tarihe gömdünüz. O zaman reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu şarkı burada bitmez.' dedi. Bu şarkı burada bitmez. Sizler şarkıyı orada bitirmediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaptınız, başkan yaptınız." diye konuştu.

Hizmet için var olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sizlere başkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdim. 31 Mart günü inşallah burada Murat Ercan, büyükşehirde de Mehmet Özhaseki'yi var gücümüzle destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sincan'ın kadınları, erkekleri, çocukları ve gençlerinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Murat Ercan başkanımızla toplantı yaptık. 'Sincan için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye, 2002'den beri ciddi anlamda devrimler geçirdi. Bu hizmet çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Sincan'daki kadınlarımız ve gençlerimiz için çok geniş ölçekli spor yatırımları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sincanlıların ihtiyaçlarının çok önemli olduğunu ve eksikleri çok kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mahalle havuzları, semtlerde açacağımız gençlik merkezleri ve semt sahalarımızla, eksikleri gidereceğiz." açıklamasını yaptı.

Toplumun mimarının kadınlar olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Önceliğimiz kadınlar. İnşallah sizlerin liderliğinde toplumumuzda sporu çok daha yaygınlaştıracağız. Yıl sonuna kadar pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Sincan'da inşallah ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonlar yetiştireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Sizin cefakarlığınız bizim için çok önemli. Bu davanın başını hiçbir zaman öne eğdirmediniz." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sizlerle gurur duyuyoruz. Şer odakları hiç boş durmadı. Sayın Cumhurbaşkanını, belediye başkanı seçildiğinden itibaren engellemek için türlü türlü yollara başvurdular. Engelleyemediler, diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler. İttifak ile birlikte milli mücadele ruhuyla, tuzak kurmak isteyenlere cevabı vereceğiz."

İstanbul'da doğup büyüdüğünü, okula İstanbul'da gittiğini anlatan Kasapoğlu, "Okullar açılırdı, ilk gün kitapları bulmak için kuyruklara girerdik. Girsek de sıra gelmezdi. Şimdi okul açılıyor, sıralarda kitaplar hazır. Sağlıkla ilgili de örnek vereyim. SSK'nın Unkapanı'nda birimi vardı. İnsanlar gece saat 1-2'de kuyruğa girerdi. Ertesi gün doktora gitmek için. Şimdi böyle durumlar kalmadı." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden çalışacaklarını ve her gönüle gireceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Gönüller yapmaya geldik. Hanımefendiler, sizler için spor merkezleri açacağız. Bizimle aynı düşünmeyenleri güzel şekilde ikna edeceğiz. Beraber olacağız, bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan adayı Murat Ercan ile birlikte seçim otobüsünün üstünde temsili olarak kurdele kesen Kasapoğlu, daha sonra seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.







