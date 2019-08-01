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Sincan, 2019-2020 futbol sezonu açılışı yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 2019-2020 futbol sezonunun açılış programına katıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
Sincan, 2019-2020 futbol sezonu açılışı yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 2019-2020 futbol sezonunun açılış programına katıldı.


Sincan’da bulunan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış programına Sincan Kaymakamını vekaleten Sami Mutlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman, kulüp yöneticileri ve futbolcuların katılımı ile 2019-2020 futbol sezonunun açılış programı gerçekleştirildi.


Açılış programında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şunları kaydetti:


"Yeni sezonun başlangıcı başta Sincan Belediyespor olmak üzere tüm spor camiasına, ilçemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Sincan Belediyespor bu sene yeni yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla şampiyonluğa hazır. Bizlere düşen görevde her zaman saha içinde ve saha dışında onların yanında olmak, onlara destek vermektir. Sincan Belediyespor bütün Sincanlıların ortak sevgisi, ortak değeri hepimiz için çok kıymetli. İnşallah bu sene yeni yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla coşkulu bir futbolla, başarılarla şampiyonluğa ulaşacağız. Bir üst lige çıkacağız. Buna inancım tamdır. Sincan Belediyespor’da zaten daha üst liglerde oynamaya layık bir takım. Ben bu sene bu heyecanı, bu gayreti, bu başarıyı yakalayacağımızı görüyorum. Yeni sezonun yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve bütün taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız bir lig diliyorum” ifadelerini kullandı.


Toplu fotoğraf çekimi sonrasında tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
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