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Sincaba ateş etmek isteyen baba canından oldu

Sakarya’da ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızının balkondan atmasını istediği tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:06
Sincaba ateş etmek isteyen baba canından oldu

Sakarya’da ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızının balkondan atmasını istediği tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.


Olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Sokak üzerinde ikamet eden 54 yaşındaki Bayram Cansever, evinin önünde oturduğu esnada ağaçta sincap gördü. Baba Cansever, sincaba ateş etmek için 19 yaşındaki kızı Ş.C.’den ruhsatsız av tüfeğini evin 1’inci katının balkonundan atmasını istedi. Ş.C. evin balkon kısmından av tüfeğini aşağıya attı. Bayram Cansever’in balkondan aşağı atılan tüfeği yakalamak istediği esnada dipçiğin yere çarpması sonucu silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan mermiler baba ve kızına isabet etti. Baba Cansever kalp bölgesine, kızı Ş.C. ise yüz bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kalp bölgesinden aldığı yara sonucu ağır yaralanan baba Bayram Cansever, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansever’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi işlemleri için Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Yüz bölgesine tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ş.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:06
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