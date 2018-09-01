Sınavsız 2'nci üniversiteye kimler girebilir? ÖSYM'den dikkat çeken kriter

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme sonuçlarını önceki gün adaylara duyurdu, binlerce öğrenci üniversiteli olma heyecanını yaşadı.

ÜNİVERSİTEYE SON KAYIT 7 EYLÜL'DE

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri kayıt maratonu bekliyor. 3 Eylül Pazatesi başlayacak kayıtlar, 7 Eylül Cuma günü sona erecek.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE

ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar sınavsız ikinci üniversiteki okuyabilirler.

ARANAN ŞARTLAR

İşte ÖSYM'nin ikinci sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen öğrencilerde aradığı kriterler...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar kayıt olamazlar.

Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.

(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar) Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEDE ASKERLİK DURUMU

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamayacaktır.

Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanacaklardır.