0553 313 94 23

Sınavda kopya çektiği iddiası ile gözaltına alınan 6 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’de 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilmesi olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

19 Şubat 2019 Salı 09:43
Sınavda kopya çektiği iddiası ile gözaltına alınan 6 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’de 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilmesi olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre 28 Mart 2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş yazılı sınavında soru ve cevapların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kocaeli’de de sınava giren, yapılan incelemede şüpheli oldukları tespit edilen 2’si tutuklu 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. 1’i aktif görevde 1’i açıkta ve 4’ü ihraç olmak üzere toplam 6 polis memuru, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si kadın toplam 6 kişi daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 4’ü etkin pişmanlıktan yararlanan 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    1. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    2. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    3. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    4. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    6. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    7. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    8. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    9. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    10. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    11. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
    12. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
    13. Yanan evden çıkamadı
    14. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    15. FETÖ'nün Jandarma Genel..
    16. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
    17. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
    18. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
    19. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
    20. Prens, İngiliz yalakalığında
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü