Sınava polis yetiştirdi

ANKARA (AA) - Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekken kimliğini evde unutarak polisten yardım isteyen öğrencinin kimliği, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak sınav yerine ulaştırıldı. Sincan'da başka bir öğrencinin kimliğini kaybettiği ve polisten yardım istediği ihbarı üzerine de ekipler, Nüfus Müdürlüğünden öğrenciye kimlik çıkararak sınava yetiştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek için geldiği okulda kimliğini evde unuttuğunu fark eden lise öğrencisi İbrahim Lale, 155'i arayarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine Lale'nin evine giden ekipler, ailesinden kimliği alarak sınava dört dakika kala öğrenciye kimliğini ulaştırdı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, kimliğini alan lise öğrencisi polislere teşekkür ederek, hızla sınav binasına koşarken çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı.

- Kimliğini kaybeden öğrenciye kimlik çıkardılar

Bir başka ihbar üzerine harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini kaybeden, bu nedenle sınava giremeyeceğini beyan ederek polisten yardım isteyen lise öğrencisi Fatih Mehmet Türkmen'e ulaştı. Öğrenciyi alarak Nüfus Müdürlüğüne giden ekipler, Türkmen'e burada yeni kimlik çıkararak lise öğrencisini sınava gireceği okula sınav saatinden önce ulaştırmayı başardı.

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla iki gün süren YKS boyunca, her ilçede birçok polis ekibi, öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilmişti.