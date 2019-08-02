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Sınava Millet Kıraathanesi’nde hazırlanıp Türkiye derecesi yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve Ege’de ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, meyvelerini vermeye başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
Sınava Millet Kıraathanesi’nde hazırlanıp Türkiye derecesi yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve Ege’de ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, meyvelerini vermeye başladı. Millet Kıraathanesi’ne gelerek yıl boyunca ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrenciler, Türkiye dereceleri elde etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başarılı öğrencileri makamında ağırlayıp tablet hediye etti.


Ege Bölgesi’nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi’ne gelerek yıl boyunca düzenli olarak ders çalışıp sınavlara hazırlanan öğrenciler, Türkiye dereceleri elde etti. Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla Millet Kıraathanesi’ne giden ve sınavda ilk bine giren öğrencilerden Hüseyin Çağrı Bayar, Furkan Aytekin ve Gülce Can, Kütüphaneler Müdürü Ahmet Sak ile beraber Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Millet Kıraathanesi’nden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Hüseyin Çağrı Bayar, “Millet Kıraathanesi’nde güzel bir imkan var. Kışın sıcak, yazın serin, en önemlisi sessiz, tam ders çalışılacak bir ortam var. Bu tür yerlerin daha da artması başarılı öğrencilerin çıkması adına çok önemli” derken, Furkan Aytekin de, “Benim için mahallemizde olduğundan, yakınlığından dolayı çok çok iyi oldu. Geç saatlere kadar bu tür yerlerin hizmet vermesi önem arz ediyor.” dedi. Gülce Can ise şunları söyledi: “Oradaki ortam çok iyiydi. Mükemmel şekilde geçti zaman. Sınavda başarılı olmamızda Yunusemre Millet Kıraathanesi’nin de büyük payı oldu.”



“Böyle yerleri arttırmayı düşünüyoruz”


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, “Ege bölgemizde ilk olan Millet Kıraathanemize gelerek düzenli olarak çalışan öğrenci kardeşlerimizin Türkiye dereceleri elde etmesi bizleri gururlandırdı. Millet Kıraathanesi’nde sakin ve huzurlu bir ortam var. Millet Kıraathanemizden her kesimden vatandaşlarımız faydalanıyor. Bu tür yerleri değişik mahallelerimizde hizmete açmayı planlıyoruz. Her şey gençlerimiz ve geleceğimiz için” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Çerçi, öğrencilere tablet hediye etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
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