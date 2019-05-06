0553 313 94 23

Sınava hazırlanan gençlere Muhtar desteği

Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, kapalı durumdaki kütüphaneyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin hizmetine açtı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:18
Sınava hazırlanan gençlere Muhtar desteği

Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, kapalı durumdaki kütüphaneyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin hizmetine açtı.


Orhangazi’ye bağlı Yenisölöz Mahallesi’ndeki bir süredir kapalı durumdaki kütüphane açıldı. Muhtar Halil Bayram, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan gençlerin rahatça ders çalışabilmesi için kütüphanenin açılmasını sağladı. Bilgisayar, internet imkanlarından yararlanan gençler sınavlara kütüphanede hazırlanmaya başladı. Muhtar Bayram, geleceğin teminatı olan gençlere daha çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Burada daha rahatça ders çalışabilecekler, bilgisayar ve internet sayesinde araştırma yapabilecekler. Gençlerimiz bir arada çalışma imkanı buldukları için birbirlerinin bilgilerinden yararlanabilecekler" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum"
    1. "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde..
    2. Elektrik sayacını okumaya gitti, baba-..
    3. Afyonkarahisar’da şehit ailelerine..
    4. Öğrenciler Göbeklitepe’yi gezdi
    5. Balıkesir’de trafik havadan denetlendi
    6. Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve..
    7. Minik Botanikçiler Kapıdağ’da
    8. FETÖ'cü öğretmen itiraf etti:..
    9. Rize’de asayiş uygulamalarında aranan..
    10. DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İstanbul..
    11. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    12. Firari FETÖ üyesi kadın, operasyonla..
    13. Gazi ve şehit ailelerine Devlet Övünç..
    14. Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net Kıbrıs..
    16. ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı..
    17. Safranbolu’da emniyet kemerinin önemi..
    18. Endonezya'da maden ocağında heyelan: 4..
    19. Ağrı’da terör operasyonu: 11 gözaltı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu millet..
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz