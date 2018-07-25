0553 313 94 23

Komiserlik Sınavı sorularını dağıtan 22 FETÖ'cü gözaltında!

2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
Komiserlik Sınavı sorularını dağıtan 22 FETÖ'cü gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen 22 zanlı, Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu.

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı.

İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. opersayon
  4. komiserlik sınavı
  5. Soru dağıtma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emlak Bankası için ilk adım
    1. Emlak Bankası için ilk adım
    2. Yargıtay'dan yüzbinleri ilgilendiren..
    3. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    4. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    5. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    6. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    7. Berna Laçin'e bir şok daha!
    8. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü
    11. Meteorolojiden İstanbul için uyarı:..
    12. Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret..
    13. Erbil'deki şok görüşme Oktar'ın..
    14. Comolli direktif verdi! Fenerbahçe'de..
    15. Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!
    16. 2018’in ilk yarısında BİM liderliğe..
    17. Ordu’da 400 çocuğa ‘kodlama’ eğitimi
    18. İstanbul'da dev operasyon: 172 kilo..
    19. Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Açığa..
    20. Hem FETÖ'cü hem sapık çıktı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi