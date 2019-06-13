Sınav gününde belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek

Adıyaman Belediyesi, 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler için belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi.

Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek olan öğrenciler için sınav süresince belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatıyla gerçekleştirilecek olan kararla ilgili bilgi veren yetkililer, “15 Haziran Cumartesi ile 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerimizin başarısı için sınav günü belediye hoparlörlerimizden herhangi bir ilan ve anons yapılmayacak. Yine Başkanımızın talimatıyla, öğrencilerimizin sınavlara daha kolay ulaşabilmelerine katkı sunmak için sınav süresi boyunca belediyemize ait otobüsler, sınav giriş kartını gösteren tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek” diye konuştu.