Şinasi Haznedar kimdir? Şinasi Haznedar nereli? SES Partisi kurucu üyesi Şinasi Haznedar hayatı

Türkiye’nin Sesi Partisi (SES) kurucular kurulu listesinde yer alan Şinasi Haznedar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Şinasi Haznedar kimdir? Şinasi Haznedar hangi görevlerde bulundu? Şinasi Haznedar ne iş yapıyor?

Şinasi Haznedar kimdir?

Şinasi Haznedar Devletin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Çanakkale’ye Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. Trabzon’da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaptı. Jeoloji Mühendisi olan Haznedar, çeşitli kademelerde devlet memurluğu yaptıktan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri’nin Trabzon İl Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptı. Daha sonra Van’a tayin edildi. İstanbul’a Köy Hizmetleri’ne atandı. Köy Hizmetleri de kanunla kapatılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edildi.

Trabzon’da görev yaptığı sırada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Trabzon Dönem Başkanı da oldu. MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulundu.