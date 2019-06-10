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Sinan Özkök, Nissan Hindistan Başkanlığı görevine atandı

Nissan Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman Kargar:- "Sinan Özkök'ün Nissan'ın Hindistan'daki çalışmalarını ileriye taşıyacağı için mutluyum"- Nissan Hindistan Başkanı Sinan Özkök:- "Nissan ve Datsun, müşterilerimiz için geniş ve ilgi çekici bir seri sunuyor ve her iki markanın Hindistan'daki tüm potansiyelini geliştirmek için çalışacağım"

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
Sinan Özkök, Nissan Hindistan Başkanlığı görevine atandı

İSTANBUL (AA) - Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, Nissan Hindistan Başkanı olarak atandı.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana Nissan Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sinan Özkan, bugün itibarıyla şirketin Hindistan operasyonlarından sorumlu başkanı olarak görevlendirildi.

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde bulunan Nissan Motor India Private Ltd. şirketinde görev yapacak Özkök, bu ülkede Nissan ve Datsun markaları için satış ve pazarlama, Ar-Ge ve üretimi kapsayan tüm fonksiyonlardan sorumlu olacak.

Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı olma özelliği taşıyor. Renault ortaklığındaki ittifak ile birlikte, Nissan'ın Hindistan'da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor.

Otomotiv sektöründe 26 yıllık deneyimiyle Özkök, Nissan'ın Türkiye'deki pazar payında dikkat çeken bir artış gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkök, "Dünyadaki otomotiv pazarları arasında en dinamik ve en önemli pazarlardan birinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Nissan ve Datsun, müşterilerimiz için geniş ve ilgi çekici bir seri sunuyor ve her iki markanın Hindistan'daki tüm potansiyelini geliştirmek için çalışacağım." değerlendirmelerinde bulundu.

Nissan Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman Kargar ise "Sinan Özkök'ün Nissan'ın Hindistan'daki çalışmalarını ileriye taşıyacağı için mutluyum. Özkök, uzun yıllar boyunca sektördeki geniş deneyiminin yanı sıra, Nissan Türkiye'nin pazar payını artırırken gösterdiği performansı ile de ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, kariyerine 1993'te Renault'da başlayan Özkök, devamında pazarlama, distribütör ağı yönetimi, perakende operasyonları ve satış alanlarında üst düzey pozisyonlarda görev yaparken, 2015'te Nissan'a katıldı.

Özkök, 2017'den bu yana Hindistan operasyonlarını başkan seviyesinde yürüten Thomas Kuehl'in yerine atandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
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