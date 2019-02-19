Sinan Mahallesi’nde rötuşlar atılıyor Muratpaşa Belediyesi’nin kent merkezinde bir açık hava alışveriş merkezini andıran Sinan Mahallesi çarşısındaki yeni çalışması son aşamaya geldi.

Muratpaşa Belediyesi’nin kent merkezinde bir açık hava alışveriş merkezini andıran Sinan Mahallesi çarşısındaki yeni çalışması son aşamaya geldi. Çarşının Atatürk Caddesi’ne açılan 3 ayrı sokağına asma-germe branda sistemi kuruldu.

Antalya’nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi çarşısında Muratpaşa Belediyesi’nin başladığı yenileme çalışması son aşamaya geldi. Belediyenin geçmiş yıllarda açık hava alışveriş merkezi olarak düzenlendiği çarşının Atatürk Caddesi’ne açılan 3 sokağında asma-germe branda sistemi kuruldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi çarşısında hayata geçirilen çalışmanın esnafın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği söyledi. Çalışmanın etap etap genişleyeceğini belirten Başkan Uysal, ilk etapta 1250, 1251 ve 1252 sokaklarda projenin uygulandığını belirtti.

Sinan Mahallesi çarşısının en işlek üç sokağında uygulanan ve 300 bin liraya mal olan sistemle hem yazın yakıcı güneşinden hem de kış aylarında yağmurdan korunmak artık mümkün olacak.

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