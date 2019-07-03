0553 313 94 23

Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu! Sürpriz takım

Galatasaray ile yollarını ayıran Sinan Gümüş İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladığı belirtildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu! Sürpriz takım

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

Anlaşma 3 yıllık

Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

(Sporx)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
  1. Sinan Gümüş
  2. Genoa
  3. İtalya Serie A
  4. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin'den flaş Türkiye açıklaması
    1. Putin'den flaş Türkiye açıklaması
    2. Uyarılmasaydı parasından oluyordu
    3. Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret
    4. 'Lider:Devlet Bahçeli' yayınlandı!
    5. Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç..
    6. Bafralılar Eczacılık Fakültesi için..
    7. Genç milli boksörlerin Kastamonu'daki..
    8. Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle..
    9. AB'den "Etkinİz" Programı
    10. Tokat’ta mısır tarlasında kenevir..
    11. Giresun’da 5 gün önce serinlemek için..
    12. Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
    13. Ayak parmak eğriliği nasıl düzeltilir?..
    14. İş adamı Uçak’ın mutlu günü
    15. Balayı çiftinin otomobili uçuruma..
    16. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
    18. Singapur Büyükelçisi Han: “Mersin’i..
    19. Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor
    20. Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş..
    21. Oto ve market hırsızı polisten kaçamadı
    22. Başkan Kuş esnafın sorun ve..
    23. Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!..
    24. HDP Ankara Milletvekili Filiz..
    25. Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
    26. Yeni Malatyaspor’un yeni golcüsü..
    27. Başkan Ercan muhtarlarla bir araya..
    28. Antalya Valisi Karaloğlu: "Kaleiçi’yle..
    29. Bilecik’te eğitim şahlanacak
    30. Turkcell'den Gaziantep'e özel uçtan..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz