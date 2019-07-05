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Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı

- İtalya Serie A temsilcisi Genoa ile anlaşan Sinan Gümüş:"Artık veda vakti geldi. Hayatımın bu dönemini hiçbir zaman unutmayacağım. Her an yanımda olup bana destek veren kulübün her bir bireyine teşekkür etmek istiyorum"- "Taraftarlarımıza sayısız güzel anılar ve hatıralar için çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman kalbimde saklayacağım"

05 Temmuz 2019 Cuma 20:54
Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa ile anlaşan Sinan Gümüş, teşekkür mesajı yayımladı.

Sinan Gümüş, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, kolay bir karar almadığını belirterek, "Artık veda vakti geldi. Hep birlikte nice başarılar ve kupalar kutladık. Hayatımın bu dönemini hiçbir zaman unutmayacağım. Bu vesileyle, bana genç yaşımda güvenip beni bu kulübe getiren yöneticilere, hem insan hem de sporcu olarak gelişmemde katkıda bulunanlara, her an yanımda olup bana destek veren kulübün her bir bireyine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç yaşta Galatasaray'a geldiğini ve sarı-kırmızılı formayı her zaman büyük bir gururla taşıdığını vurgulayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, "8 kupa ve harika 5 yılın ardından artık yolum başka bir yerde devam edecek. Son olarak taraftarlarımıza sayısız güzel anılar ve hatıralar için çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman kalbimde saklayacağım. Galatasaray'a sonsuz başarılar dilerim. Çok teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:54
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Genoa
  4. mesaj
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