Sinan Gümüş, Genoa'da - İtalya temsilcisi Genoa, Sinan Gümüş ile uzun süreli sözleşmeye imza attığını duyurdu



ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından Sinan Gümüş ile uzun süreli sözleşme imzalandığı ve 25 yaşındaki futbolcunun sezon başı kampına katılacağı belirtildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre ise Genoa, eski Galatasaraylı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray formasını 5 sezon boyunca giyen Sinan Gümüş, 116 karşılaşmada 33 gole imza atmıştı.



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