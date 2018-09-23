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Sinan Engin Şenol Güneş'e seslendi: Fenerbahçe'ye yenilmekten korkma

Spor yorumcusu Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Şenol Güneş için çarpıcı ifadeler kullandı.

23 Eylül 2018 Pazar 01:34
Sinan Engin Şenol Güneş'e seslendi: Fenerbahçe'ye yenilmekten korkma

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Beyaz Tv'de yorumladı.

Türkiye pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına kitlendi.

Kadıköy'de oynanacak maç öncesi takımların nasıl bir 11'le çıkacakları merak edilirken, Sinan EnginŞenol Güneş'e seslendi.

YENİLMEKTEN KORKMA

Henüz Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alamayan Güneş'e cesur oynaması tavsiyesinde bulunan Engin 'Şenol hocam takımı rahat bırak takım oynasın. Aman kontrollü falan filan deme. Hatırlayın geçen sene gol pozisyonuna girmedi Beşiktaş. Sevgili Şenol Güneş hocam bırak oynasınlar rahat bırak. Şu Fenerbahçe fobisini at artık. Fenerbahçe yenilmeyin korkusuyla gitme. Bırak oynasın çocuklar. Fenerbahçe'ye yenilmekten korkma. Yenilmekten korkuyorsun yenemiyorsun.' diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 01:34
  1. Sinan Engin
  2. Şenol Güneş
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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