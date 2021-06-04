Sinan Başaran’dan geçmişten geleceğe 21. Yüzyılda Türkiye

Bölgemizde ve dünyada oynanan tüm entrikaları ve oyunları durdurmanın tek yolu, oyun kurucu olmaktır. Oyun kurucu olmanın yolu da, yeniden Osmanlı gibi düşünmek ve bu sayede tarihteki belirleyici konumumuzu tekrar elde etmektir. Bir diğer belirleyici gücümüz, çığ gibi gelen gençliğimizdir. Onların kıymetini bilmeliyiz. Kıymetlerini bilelim ki; tüm dünyada ‘Z kuşağı’ olarak tanımlanan bugünkü gençliğimizi geçmişte, 1970’li yıllardaki gibi heba etmeyelim. Onların oyuna gelmemesi ve saplantılı ideolojilere ve marijinal gruplara alet olmamaları için sorgulayıcı ve verimli bir eğitim sistemini devreye sokalım. Unutmayalım, her şeye rağmen, gelecek bizimdir. Üstad Necip Fazıl’ın etkileyici dizilerindeki gibi: “Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

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