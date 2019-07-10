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Sinan Ateş’ten Erzurum cezaevine moral ziyareti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi kapsamında Erzurum’a geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Sinan Ateş’ten Erzurum cezaevine moral ziyareti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi kapsamında Erzurum’a geldi. Erzurum Cezaevinde mahkûmlara moral ziyaretinde bulunan Ateş yoğun programını ilçe ilçe gezerek sürdürdü.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında Erzurum’da kurum ve kuruluşlarla birlikte Cezaevi ziyaretinde bulundu. Programa Tavşanlı Parkında, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Haktan Genç ve ülkücü camiayla kahvaltı etkinliğine başlayan Ateş akabinde Başsavcı ve Cezaevi ziyaretlerinde bulundu.


Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç ile birlikte Erzurum’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş mahkûmlara moral olmak amacıyla cezaevi ziyaretinde bulunan Ateş yaptığı açıklamada “Erzurum e tipi cezaevinde ceza yatan Ülküdaşımız Kürşad Bağış’ı ziyaret ettik. Allah kurtarsın” dedi.


Cezaevi ziyareti sonrası Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Gençle birlikte ziyaretlerini sürdüren Ateş, ülkü ocakları il başkanlığında yoğun katılımın olduğu toplantıya katıldı. Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı teşkilatına övgüler dizen Ateş “ Erzurum ülkü ocakları Maşallah çok diri, Allah sayınızı arttırsın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizlerle bir kez daha bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Vazifeye atandıktan sonra bu ikinci ziyaretim ve bu ay içerisinde bir programımız daha olacak ve yine buluşacağız” dedi.


“Bölgelerin ayrımını yabancılar yaptı”


Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarla buluşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Türkiye’de ki bölgelerin 1941 yılında Ankara’da gerçekleştirilen bir kongrede yabancı bilim insanları tarafından isimlendirildiğini dile getirerek “ bu isimlendirmeler ne iklim şartlarımıza ne de coğrafik şekillerimize uymuyor. Türkiye’nin yedi bölgesini neye göre yapmışlar bilen yok. Emperyalist bir dayatmadır bu Bizler yaptığımız programlarda ( daha önce bilgi yarışması düzenledik ve 7 bölge değil 10 bölge yaptık) 10 bölge olarak sınıflandırıyoruz. Bizler yabancıların emperyalizmin dayatmalarını kabul etmek zorunda değiliz” dedi.


Sosyal medyadan yapılan eleştirilere cevap verdi


Twitter’den Ülkü Ocakları teşkilatının TT çalışması kapsamında gündem yaptığı “Ülkü Ocakları Güneydoğuda” sözünün Twitterin harf sayısı itibariyle yazılmak zorunda kalındığını ve hem Doğu Anadolu Bölgesinin hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinin çalışmalar kapsamında ele alındığını dile getiren Ateş “ arkadaşlarımız twitter üzerinde TT çalışması başlatmıştı. Çalışmanın başlığı “ülkü ocakları güney doğuda” şeklinde ama bunu “doğu ve güneydoğuda” diye yazmışlar.Twitterin kendi yapısı gereği bunu yapmak zorundasınız. Harf sayısını gözetmek durumundasınız.


Aklı fikri fitne olanlar Iğdır güneydoğuda mı? Bilmem şurası şura da mı? Bu arkadaşlara soruyorum, Çanakkale Marmara bölgesinde ve Ege’de kıyısı var. Balıkesir Marmara bölgesin de, Egede kıyısı var. Hakkâri bizim en güneydoğumuz dur ama Doğu Anadolu bölgesinde görünüyor. Bunları nasıl izah edecekler. Bunlar cahil cühela takımı. Twitter’dan rahat rahat yazıyorlar. Bir ülkü gencin karşısına geçip kelam edemeyecek şahsiyetsizlikte bunlar. Tabi twitter’den yazmak kolay. Bizim için İstanbul neyse Hakkâri odur. Bursa neyse Erzurum odur. Bizler için bir fark yok. Bunların zihinleri sakat Topyekûn ülkü ocaklarına düşmanlar.


Ülkü Ocakları nadir kurumlardan birisidir


Türkiye’de devlete paralel bir yapı teşkil etmeyen, vatan, millet, din, devlet diyen; gençliğe her yönüyle Türklük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletiyle yetiştiren, nadir kurumlardan birisi ülkü ocaklarıdır. Ülkü Ocakları içerisinde namussuz adam bulamazsınız. O adam burada barınamaz. Bunları hamaset olsun diye söylemiyoruz.


15 Temmuzda başımıza bombalar yağdırılırken sokaklarda ülkü Ocaklarından başkası yoktu. İşin rengi değişince demokrasi nöbetine çıktı birileri. Dünün Bilge Kaan’ı neyse günün ülkü ocakları odur. Dünün haçlılarla savaşan Kılıç Arslan’ı neyse bugünün ülkü ocaklıları odur. Dinimize Devletimize milletimize bağlı, bu şuurda hizmet eden insanlarız. Kimseye aldırış etmeden hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
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