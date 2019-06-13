Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a teşekkür

Türk milli takımının ve Eskişehirspor’un unutulmaz kalecisi Sinan Alağaç’ın ağabeyi İsmail Alağaç ve yeğeni Fatih Alağaç, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinan Alağaç’ın ağabeyi İsmail Alağaç ve yeğeni Fatih Alağaç ile makamında bir araya geldi. Buluşmada İsmail Alağaç ve Fatih Alağaç, Başkan Ataç’a Sinan Alağaç için uzun yıllardır düzenlenen anma törenlerindeki katkılarından ve bu törenlerde bulunmasından ötürü teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da, "1985 yılında henüz 25 yaşındayken hayatını kaybeden Sinan Alağaç, Eskişehirlilerin kalbindeki yerini koruyor. Kendisi başarılı olduğu kadar kişiliği ile de örnek bir sporcuydu. Biz de elbette rahmetli Sinan’ın anılması için üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.