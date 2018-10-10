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Sinan Akçıl’dan sarhoş Sermiyan Midyat'a tepki

Şarkıcı Sinan Akçıl katıldığı bir programda gazetecilere hakaret edip saldırıda bulunan sözde oyuncu Sermiyan Midyat'a ağzının payını verdi. Akçıl: "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
Sinan Akçıl’dan sarhoş Sermiyan Midyat'a tepki

Hollywood oyuncusu Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Olumsuz yanıt alan ve ahlaksızca gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.

Basın emekçilerine küfür edemezsin

Akçıl, "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen ve açılış gecesi olduğu ve gazetecilerin davetli olarak geldiğinin altını çizen Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Mekana sarhoş bir şekilde gelen ve gazetecileri istemediğini belirten Midyat, iyice sinirlenerek Akçıl’a hakaret etti. Masada bayanların olmasından dolayı terbiyesizlik yapmaması gerektiğini belirten Akçıl'ın üzerine yürüyen Midyat, hızını alamayarak saldırmaya çalıştı. Görevlilerin araya girmesi ile ayrılan ikili, dışarı çıktı. Sinan Akçıl programdan ayrılırken, Sermiyan Midyat görevliler tarafından oradan uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
  1. Sermiyan Midyat
  2. Sinan Akçıl

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