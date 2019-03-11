Sina Yarımadası'nda çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda militanlarla girilen çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu

KAHİRE (AA) – Mısır ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, bölgedeki operasyonlarda 46 militanın da öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nı terör unsurlarından temizlemek için ordu ve polis güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 46 militanın öldürüldüğünü, çıkan çatışmada 3 askerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada söz konusu çatışmanın yaşandığı yer ve zamana ilişkin ise bilgi verilmedi. Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda Şubat 2018'de başlatılan kapsamlı harekât çerçevesinde yarımadanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.