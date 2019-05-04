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Simülasyonda emniyet kemerinin önemini öğrendiler

Karabük’te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
Simülasyonda emniyet kemerinin önemini öğrendiler

Karabük’te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başladı. Etkinlik kapsamında 10 km hız yapan simülasyon cihazında vatandaşlar emniyet kemerinin önemini bir kez daha görme fırsatı yakaladı.


Her yıl Mayıs ayında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafiğe kapalı caddede standlar kurularak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma ve polis trafik ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirilirken, akülü arabalara bindirilen çocukların trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda yönlendirildi. Caddeye kurulan simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini anlatıldı. Simülasyona binen vatandaşlar emniyet kemerinin önemini anladıklarını belirterek, kısa veya uzun mesafede olsa kesinlikle araçlarında emniyet kemerlerini kullanacaklarını belirttiler.


Etkinlikte konuşanİl Emniyet Müdür Yardımcısı Rüştü Karakuş, dünyanın her kesiminde olduğu gibi ülkemizde de her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolları Trafik Güvenliğini, bunu takibinde Karayolları Trafik Haftası olarak kabul edildiğini ifade ederek, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olması nedeniyleburada toplanmış bulunmaktayız. 2019 yılı Karayolları Trafik Güvenliği Haftası ilimizde 5 Şubat 2019 da başlatmış olduğumuz ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı ile yaya öncelikli trafik güvenliği temasında kutlanacaktır” diye konuştu.


Karakuş “2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olması nedeniylesürücülerin yaya ve okul yaya geçitlerine gelmeden uyarılarak dikkatleri daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve durarak yayaların geçiş haklarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar gerekli tedbirleri yapacağız. Sürücülerin ve yayaların bu kurallara uymalarını sağlamak için gerekli özeni göstereceğiz” ifadelerini kullandı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse,trafiğin insanoğlunun doğduğu andan öldüğü ana kadar içerisinde bulunduğu bir unsur olduğunu belirterek, “Çünkü insanın bir ömür boyu bir şekilde yaya olarak, araçla havada, karada ve denizde trafiğin içinde. Dolayısı ile de bir kurallar topluluğu bulunmakta. Bu kurallar topluluğuna da insanlarımızın uyması gerekmektedir” dedi.


Yerel yönetimlerin trafik için gerekliolan görevlerinden bahseden Köse, “Özellikle altyapı çalışmalarının, yolların sağlıklı güvenli ve emniyetli bir şekilde trafik akışına yayaların trafik akışına yaya yollarının emniyetli bir şekilde olmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışmalar yapar. Başkanımızın talimatı ile birlikte özellikle şehrimizde yaşanmakta olan trafik yoğunluğunu bir nebze rahatlatmak, alternatif sunumlar oluşturabilmek için de belediye başkanlığı olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diye konuştu.


Köse, trafikte kurallara uyulmadığı zaman sakat kalınabileceğini veya ölümle sonuçlanabileceği için trafiğin hayatımız için önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
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