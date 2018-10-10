Prof. Ahmet Şimşirgil'den Celal Şengör'e sert sözler

Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil; geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid için "O bir kahraman değil, enayidir" diyen jeoloji profesörü Celal Şengör'ü sert bir dille eleştirdi.

İsim yapmaya çalışmaktadır

Bir radyo programına katılan Prof. Dr. Şimşirgil, 'enayi' tanımlamasının bir profesöre hiç yakışmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Verdiği bilgilerin yarısı uydurma. Celal Şengör gibiler Osmanlı düşmanıdır. Osmanlı'ya vurarak, sürekli kötüleyerek, rakiplerini ve düşmanlarını yücelterek isim yapmış ve yapmaya çalışmaktadır."

Şengör'ün düşmanca sözlerinin ilk olmadığının da altını çizen Şimşirgil, şöyle konuştu:

Hangi enayi savaş kazanabilir

"Şengör, Osmanlı padişahları hakkında sürekli enayi, ahmak gibi aşağılayıcı tanımlar kullanıyor. Hangi enayi, ahmak savaş kazanabilir? Napolyon da savaş kaybetti. Bu onu da enayi yapar mı? Bu iş çocuk oyuncağı mı? Enayi diyenlerin, kendilerine bakması gerekir."

Depremi araştır

Şimşirgil, Celal Şengör'ün bir tarihçi olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Herkes işini yapmalı. Türkiye'de deprem konusu çok önemli. Hoca, bir yer bilimcisi olarak, önceliklerini bu konulara vermeli"

Kaynak: Sabah