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Prof. Ahmet Şimşirgil'den Celal Şengör'e sert sözler

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’e “O kahraman değil, enayi” diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e, "Verdiği bilgilerin yarısı uydurma. Celal Şengör gibiler Osmanlı düşmanıdır. Osmanlı'ya vurarak, sürekli kötüleyerek, rakiplerini ve düşmanlarını yücelterek isim yapmış ve yapmaya çalışmaktadır." dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
Prof. Ahmet Şimşirgil'den Celal Şengör'e sert sözler

Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil; geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid için "O bir kahraman değil, enayidir" diyen jeoloji profesörü Celal Şengör'ü sert bir dille eleştirdi.

İsim yapmaya çalışmaktadır

Bir radyo programına katılan Prof. Dr. Şimşirgil, 'enayi' tanımlamasının bir profesöre hiç yakışmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Verdiği bilgilerin yarısı uydurma. Celal Şengör gibiler Osmanlı düşmanıdır. Osmanlı'ya vurarak, sürekli kötüleyerek, rakiplerini ve düşmanlarını yücelterek isim yapmış ve yapmaya çalışmaktadır."

Şengör'ün düşmanca sözlerinin ilk olmadığının da altını çizen Şimşirgil, şöyle konuştu:

Hangi enayi savaş kazanabilir

"Şengör, Osmanlı padişahları hakkında sürekli enayi, ahmak gibi aşağılayıcı tanımlar kullanıyor. Hangi enayi, ahmak savaş kazanabilir? Napolyon da savaş kaybetti. Bu onu da enayi yapar mı? Bu iş çocuk oyuncağı mı? Enayi diyenlerin, kendilerine bakması gerekir."

Depremi araştır

Şimşirgil, Celal Şengör'ün bir tarihçi olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Herkes işini yapmalı. Türkiye'de deprem konusu çok önemli. Hoca, bir yer bilimcisi olarak, önceliklerini bu konulara vermeli"

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
  1. Ahmet Şimşirgil
  2. Celal Şengör

YORUM YAZ

  • AAAA31 dk önce
    BU ADAMI NEDEN HABER YAPIYORSUN AKİT ÖNEMLİ BİRİ OLSA TAMAMDA MİLLETİN ÖFKESİNİ BOŞ YERE KAMÇILIYORSUNUZ ADAM KENDİNİ ÖNEMLİ BİRİ SANIYOR ÖNEMLİ ŞEYLER DEDİĞİNİ SANIYOR SİZDE YAYINLAYARAK ADAMA GAZI VERDİKÇE ADAMDA DAHA NASIL SAÇMALARIMDA HABER OLURUM DİYE İYİCE REZİL İŞLER YAPIYOR
  • KAYAKAYA49 dk önce
    Birinin bu b.kkarşılık verip Türk milleti içinde hem linç hem rencide edilip def edilmeliydi. Dış ittlerin uyuz köpeği bizim tarihimize fitne sokmasına izin vermemliyiz . bu yazdıklarımıza sansur uygulamayın sayın akit , çünkü o bizim tarihimize alenen söylüyor. Siyasiler ve her tarici edebiyatcı, coğrafyacıdan gezgine bu iti rencide edip yerin dibine sokmalı . O zaman arkasındaki kanal ve babaları ortaya çıkar chp dünden hazrdır.
  • maraşlımaraşlı51 dk önce
    İşte bu prof bozuntusunun bilmediği konuda yaptığına ne denir. B.k yemek
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