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Şimşek: Yeniden yapılandırmakesinleşmiş borçları kapsayacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teknik çalışmaya göre, düzenlemenin kesinleşmiş vergi ve prim alacaklarını kapsayacağını, ihtilaflı alacaklar, cezalar, TEDAŞ ve belediye alacakları gibi hususlarda ise henüz karar verilmediğini bildirdi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Şimşek: Yeniden yapılandırmakesinleşmiş borçları kapsayacak

Taksit süresini 36 aya kadar öngördüklerini belirten Şimşek, uzun vadeli bir taksitlendirmenin gündeme gelebileceğini ancak ana parayı mutlaka alacaklarını, faizin ise enflasyona göre düzenleneceğini açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amme alacaklarına uygulanan aylak gecikme zammının ise yüzde 1.95’ten yüzde 1.40’a çekileceğini, tecil faizinin de yüzde 1.58’den yüzde 1’e ineceğini açıkladı.Şimşek, “Bu çerçevede yıllık gecikme zammı da yüzde 23.4’ten yüzde 16.8’e düşüyor” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:59
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