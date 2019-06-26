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Şimşek: "Trafik akışı olan bütün hemzeminlere bariyer konulmalı"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, trafik akışının olduğu bütün hemzemin geçitlere bariyer konulmasını istedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
Şimşek: "Trafik akışı olan bütün hemzeminlere bariyer konulmalı"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, trafik akışının olduğu bütün hemzemin geçitlere bariyer konulmasını istedi.


Milletvekili Şimşek, Mersin’in Tarsus ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yerde önlemlerin alınması gerektiğini ifade ederek, “Mersin’in Tarsus ilçesi Yenice bölgesinde yük treninin işçileri taşıyan servis aracına çarpışması sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 4 vatandaşımız yaralanmıştı. Olaydan sonra yaptığımız incelemede maalesef, işçi minibüsünün demir yolunun üzerinde stop ettiği ve olay yerinde bariyer olmadığı tespit edildi. Yetkililerle yaptığımız görüşmede, bariyer konulması için buradan geçen araç sayısının yeterli olmadığı, yazışmalar yapılmasına rağmen bariyer konulmadığı belirtildi. Adana-Mersin arasındaki demir yolunun tamamı yerleşim alanlarının içerisinden geçmektedir. Ben buradan Ulaştırma Bakanımıza çağrı yapıyorum. Adana-Mersin arasındaki ve yine Ankara-Adana istikametindeki demir yolunun yerleşim alanı içerisinden geçen bütün hemzeminlere bariyer konulsun. Kazalar olmasın, insanlar ölmesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
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