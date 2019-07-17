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Şimşek düşen ağaç 4 otomobilin üstüne devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üstüne düşen şimşek ile ikiye ayrılan dev dut ağacı, altında park halinde olan otomobillerin üzerine devrildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
Şimşek düşen ağaç 4 otomobilin üstüne devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üstüne düşen şimşek ile ikiye ayrılan dev dut ağacı, altında park halinde olan otomobillerin üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü olayda bazı araçlar hurdaya döndü.


Olay, öğle saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Tren İstasyonu karşısında bulunan açık otoparktaki dev dut ağacının üzerine şimşek düştü. İkiye ayrılan dut ağacının yarısı kökünden koparak altında park halinde bulunan 4 otomobilin üstüne devrildi. Devrilen ağacın dalları altına kalan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinde dalları budanan ağaç, vinç yardımıyla otomobillerin üzerinden kaldırıldı.


Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen araç sahipleri ise bir süre olayın şokunu üzerilerinden atamadı. Otomobillerini ağacın altından alarak güvenli alana çeken sürücüler, polis eşliğinde tutanak tutarak araçlarını servislerine götürdüler. Olay yerine gelen belediye ekipleri ise olası başka kazaların oluşmaması adına yıkılan ağacın tehlikeli dallarını tamamen budayarak kamyonlara yükledi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.


Öte yandan İzmit’te öğle saatlerinde başlayan yağış, olumsuzluklara neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren aşırı yağışta su birikintilerinin olduğu yerlerde araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise baskınların yaşandığı anlarda çalışma yaparak olumsuzlukların önüne geçti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
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