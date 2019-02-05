0553 313 94 23

Simona Halep'e Belçikalı antrenör

Rumen tenisçi Simona Halep'in yeni antrenörü, Belçikalı Thierry Van Cleemput oldu

05 Şubat 2019 Salı 10:56
Simona Halep'e Belçikalı antrenör


ANKARA (AA) - Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Belçikalı antrenör Thierry Van Cleemput ile çalışma kararı aldı.

Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamada, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a 4. turda veda etmesinin ardından dünya sıralamasında zirveden 3. sıraya kadar gerileyen 27 yaşındaki tenisçinin, çalışmalarına Van Cleemput ile devam edeceği belirtildi.

Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istemesi nedeniyle Avustralyalı antrenör Darren Cahill, dört yıldır çalıştırdığı Halep ile geçen kasım ayında yollarını ayırma kararı almıştı.

Belçikalı antrenör Van Cleemput ise son olarak erkeklerde 21 numaralı seribaşı vatandaşı David Goffin'i çalıştırmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:56
  1. Belçikalı antrenör
  2. Kadın Tenisçiler Birliği'
  3. Simona Halep
  4. Thierry Van Cleemput

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İlişkilerimizin iyi olduğu ülkelerle ticarette altın kullanalım"
    1. "İlişkilerimizin iyi olduğu ülkelerle..
    2. "Atletizmde geçen yıl bütün rekorları..
    3. Akşener'den flaş açıklama: Erdoğan'a..
    4. Kandil, CHP'nin adayı Alper Taş'ı..
    5. Senkronize Kayak Milli Takımı, basınla..
    6. Doğa sporlarının "ihtiyar delikanlısı"
    7. Domaniç Dağları'nın "kar savaşçıları"
    8. İran AB'nin endişelerini "temelsiz"..
    9. "İhracattaki artış ekonomimizin gücünü..
    10. GÖRÜŞ - Rusya, en sıcak denizler ve..
    11. "Davaları itibarsızlaştırma çabaları..
    12. Bakan Akar'dan çağrı: Tüm..
    13. Simona Halep'e Belçikalı antrenör
    14. Savaş mağduruna gıda yardımı
    15. Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e kadar..
    16. Elektrik tüketiminde düşüş yaşandı
    17. Başkan Aktaş: “İz bırakacağız”
    18. AK Partili başkan Saadet Partisi'ne..
    19. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine..
    20. ‘Kafkas Kartalı’ Şeyh Şamil, rahmetle..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019