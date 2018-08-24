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Simon Kjaer kimdir? | Simon Kjaer hangi takımlarda oynadı? | Simon Kjaer nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Simon Kjaer transferi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'i 1 yıllığına kiraladı. Peki Simon Kjaer kimdir? Simon Kjaer hangi takımlarda oynadı? Simon Kjaer nereli ve kaç yaşında? Simon Kjaer hangi mevkide oynuyor?

24 Ağustos 2018 Cuma 12:26
Simon Kjaer kimdir? | Simon Kjaer hangi takımlarda oynadı? | Simon Kjaer nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Simon Kjaer transferi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'i 1 yıllığına kiraladı. Peki Simon Kjaer kimdir? Simon Kjaer hangi takımlarda oynadı? Simon Kjaer nereli ve kaç yaşında? Simon Kjaer hangi mevkide oynuyor?

Eski Fenerbahçe'li Danimarkalı Milli futbolcu Simon Kjaer kimdir? Simon Kjaer 26 Mart 1989 tarihinde Horsens, Danimarka'da dünyaya geldi. Bir süre Midtjylland altyapısında oynayarak futbol kariyerini başlatan Kjaer, ilk profesyonel sözleşmesini de 2007 senesinde aynı takımla imzaladı.  Burada sadece bir sezon bulunan genç defans oyuncusu, 19 maçta görev aldıktan sonra Palermo'ya transfer oldu. 2 sezon Palermo bünyesinde 62 maçta görev alan Kjaer, defans oyuncusu olması sebebiyle fazla gol şansı bulamasa da 5 gol atarak takımına destek verdi. 2010 senesinde Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Wolfsburg'a transfer oldu. Burada 57 maçta görev alan Danimarkalı savunmacı, 2011-12 sezonunda Roma'ya kiralandı. 2013-15 yılları arasında Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de oynadı. 2015 senesinde ise Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 55 maçta forma şansı bulan Kjaer, mevkii gereği fazla gol şansı bulamamasına rağmen 3 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2017 senesinde ise İspanya'nın en eski takımlarından biri olan Sevilla'ya transfer oldu. Aynı zamanda Kjaer, 2011 senesinden bu yana Danimarka Milli Takımı forması giymektedir.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:26
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