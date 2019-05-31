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Simitçilikten doçentliğe uzanan Akdağ kitaplarını imzaladı

Simit satarak okuyan ve lise arkadaşlarına dersler vererek onlarında üniversiteyi kazanması sağlayan Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:59
Simitçilikten doçentliğe uzanan Akdağ kitaplarını imzaladı

Simit satarak okuyan ve lise arkadaşlarına dersler vererek onlarında üniversiteyi kazanması sağlayan Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Menderes Akdağ bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarında okuyucuları ile buluştu.


Akdağ’ın kitap imza gününe arkadaşları ve kitapseverler katıldı. 26 yıl önce beraber simit sattığı arkadaşı İnanç Ünal Akdağ’ın 1992’de yazdığı kitabı göstermesi ile Akdağ, duygu dolu anlar yaşadı. Akdağ’ın liseden öğretmeni ve pek çok eğitimcinin imza gününe katıldığı görüldü. Eski bakanlardan Yüksel Yalova’da imza gününe telekonferans yöntemiyle katılarak, kendisine başarılar diledi. Akdağ, Yalova’ya 4 adet kitabını imzaladı. Akdağ’ın doçentlik için başvuruda bulunduğu ve yakında doçent olacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:59
  1. imza günü
  2. kitap

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