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Biyografi Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli? Sime Vrsaljko yaşı kaç? Sime Vrsaljko hangi takımda oynadı?
Biyografi

Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli? Sime Vrsaljko yaşı kaç? Sime Vrsaljko hangi takımda oynadı?

Sime Vrsaljko, Fenerbahçe transfer haberleri ile gündeme geldi. Fenerbahçe kongresinden sonra Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü de belli oldu. Fenarbehçe’nin yeni hocası göreve başlamasından sonra Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Gökhan Gönül”ün yerini Sime Vrsaljko ile doldurmak için harekete geçti. Peki Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli? Sime Vrsaljko yaşı kaç? Sime Vrsaljko hangi takımda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:01:00 - 2021-07-06 15:02:36
Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli? Sime Vrsaljko yaşı kaç? Sime Vrsaljko hangi takımda oynadı?

Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko 10 Ocak 1992 tarihinde Hırvatistan Rijeka doğumlu. Sağ bek mevkiinde görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Atletico Madrid takımında forma giymektedir. NK Lokomotiva. Hırvatistan'ın Lokomotiva takımda kiralık olarak forma giydi.

Dinamo Zagreb

Lokomotiva takımında yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra alt yapısından yetiştiği Dinamo Zagreb kulübüne geri geldi. Bu takımda gösterdiği performans ile FIFA Avrupa'nın gelecek vadeden en iyi 20 genç yeteneği arasına seçildi. Sime Vrsaljko'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı bir hayli merak ediliyor.

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