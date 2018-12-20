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"Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau:- "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"- Fransa Savunma Bakanı Florence Parly:- "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor"

20 Aralık 2018 Perşembe 12:18
"Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"

PARİS (AA) - Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Loiseau, CNEWS televizyonunda yaptığı açıklamada "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90'nını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etti.

Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:18
  1. Fransa
  2. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly
  3. Suriye

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