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Şimdiden yer kalmadı... Büyük talep

Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'ne kış mevsiminin gelmesi ile birlikte talep patladı. Doğu Ekspresi’ne talep Kasım ayının ilk günlerinde 10 bine ulaştı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:43
Şimdiden yer kalmadı... Büyük talep

Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk geçen yıla göre iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve vagonlar eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene daha kış ayına girilmeden 10 bin talep bulunuyor.

Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu.
Geçtiğimiz yıl kış aylarında binlerce gezgin Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresiyle seyahat ederek Doğu’yu ziyaret etme imkanı buldu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:43
  1. Van
  2. Ankara
  3. TCDD
  4. Doğu Ekspresi
  5. Kars

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