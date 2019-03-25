KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçtiğimiz 7 yıl yapamadıklarını, önümüzdeki 4,5 yıl 'Türkiye büyümesin, ekonomide gürül gürül adım atmasın, milli ve yerli üretmesin, Türkiye aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya huzur ve kardeşlik getirmesin, terörün kökünü tamamen kazımasın' diye şimdi yeni bir fitne tohumu ekmeye başladılar." dedi.

Soylu, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 325 PKK'lı ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden büyükşehirler veya diğer şehirlerde aday yaptıklarını söyledi.

"Patlayıcı taşıyan, PKK'ya kuryelik yapan, uyuşturucu üretip onun parasından PKK'ya gelir getirmeye çalışan, PKK için haraç toplayan, jandarma karakoluna bomba, polis karakoluna molotof kokteyli atan adamın ne işi var?" diye soran Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yeni bir senaryo üretiyorlar. Geçtiğimiz 7 yıl yapamadıklarını, önümüzdeki 4,5 yıl 'Türkiye büyümesin, ekonomide gürül gürül adım atmasın, milli ve yerli üretmesin, Türkiye aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya huzur ve kardeşlik getirmesin, terörün kökünü tamamen kazımasın' diye şimdi yeni bir fitne tohumu ekmeye başladılar. Adamı duydunuz demi? 'Kürdistan'da biz kazanacağız'. Adamın suratında meymenet yok. Allah adamın yüzünden rabbiyessirini almış. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' dedi. Duydunuz bunu değil mi? Peki Kürdistan diye bir yer biliyor musunuz Türkiye'de? Yok değil mi? Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli söylüyor, biz söylüyoruz, arkadaşlarımız söylüyor. Peki siz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bir söz duydunuz mu? 'Edepsiz, Kürdistan diye bir yer yoktur, ağzını topla' dediğini duydunuz mu?

Peki o baş olmak için yola çıkıp da bugün kuyruk olan Meral Akşener'den böyle bir söz duydunuz mu? Çakma milliyetçi. Rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü 24 Haziran seçiminde iki milletvekili için PKK'ya yamayan Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Duymadınız değil mi?"

Sözleşme imzalandığını ve büyük bir ortaklık kurulduğunu belirten Soylu, terör örgütlerine yardım yaptıkları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 94 belediyede görevden alma işlemi uyguladıklarını söyledi.

"Yanlış mı yaptık?" diye soran Soylu, şöyle devam etti:

"Kusura bakmayın, o zaman biz yanlış yaptık. Eğer bunlar milletin gözünün içine baka baka PKK'yı himayelerine alıyorlarsa, bir terör örgütünü himayelerine alıyorlarsa biz ne söyleyeceğiz? Bunlar sözleşme imzalamışlar, belediye başkan yardımcılıklarını ve yönetim kurulu üyeliklerini paylaşmışlar. Allah'ınızı severseniz biz şu anda 6 aylık çocuğunun kokusuna daha doymadan farklı yerlerde terörle mücadele eden evlatlarımıza ne diyeceğiz? Bana bunu söyler misiniz? Söyleyin lütfen. Biz yanlış yapıyorsak yanlış yaptığımızı söyleyin. Şehit aileleri gıkını çıkarmıyor. Biz ne diyeceğiz? Şehit Aybüke öğretmenin ailesine, Necmettin öğretmenin ailesine, Bedirhan bebeğin ailesine ne diyeceğiz? Bu ülke bu kadar ucuz mu? Bir tane koltuk, belediye meclis üyesi için PKK'ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar.

Doğu ve Güneydoğu'da yapamadıklarını bizden kinle, hırsla, intikamla, şehirlerimizi huzursuz yaparak almak istiyorlar. Ne olursunuz buna müsaade etmeyiniz. Bu seçim sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Eğer öyle düşünüyorsak sadece Mehmet Saygılı'yı, buradaki belediye başkanlarımızı belediye başkanlığına getirmek için buradaysak biz eksik yapıyoruz. Hata yapıyoruz. 31 Mart'ta eğer bir zafiyete uğrarsak 1 Nisan sabahından itibaren Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verir, kaymakamları, valileri sokağa çıkamaz hale getirirler. İtibarlarını altüst ederler. Bunu yaşadık hep beraber."

Bugün Türkiye'de huzur olduğuna dikkati çeken Soylu, Antalya'ya 2016'da 6,5 milyon, 2018 sonunda da 13,5 milyon turist geldiğini kaydetti.

Soylu, 2019'da Antalya'ya 16,5 milyon turist geleceğini, 2018'de de Mardin'e 3 milyon turist gittiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun biraz vicdanı olsa Tunceli'de 2019 yılında otellerde yer yok. Tunceli, Venedik gibi oldu. Bir huzur şehri oldu. İlk kez 4,5 yıllık bir seçimsiz döneme giriyoruz. Türkiye'nin adım atacağı, büyüyeceği, yeniden bir sıçrama yapacağı, bütün dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceği, sözünü hüküm olarak anlatabileceği bir döneme gidiyoruz. Bu toprakların tek şifresi vardır. O da tevhiddir. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Bizi bundan ayırmaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de şu 4,5 yıl, Kılıçdaroğlu'nun kalesinin doksanına, bir de çatalına çaksın." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı böyle konuşur mu diye bana kızıyorlar. Ne demişim? Dediğim, 'Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında gören polislerimiz ayaklarını kırsın' demişim, yanlış mı dedim? Aile yapımıza saldıracaklar, çocuklarını anne ve babalarından ayıracaklar. Biz ne yapacağız? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilogram eroin, bir ton kokain, 260 ton bonzaiyi çocuklarımızı zehirlemek için ülkemize sevk ediyorlardı, yakaladık. Hiç endişe, merak etmeyin. 2017 yılında uyuşturucudan 941 kişi ölmüştü. Hemen Cumhurbaşkanımıza 'Tedbir almak lazım' dedik. 'Sonuna kadar arkanızdayım' dedi. 2018 yılında yarı yarıya düşürdük, 491'e. Aralık ayı hariç. Bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağababalarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah, millet hesabını sorsun.

275 mafya örgütünü sadece 2018'de çökerttik. 10'u ulusal ölçekte. Milletimize musallat olanın hakkından geliriz. Bu kadar açık ve nettir."

Soylu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) özelleştirileceği iddiasına ilişkin de "MKEK için dedikodu falan üretiyorlar. Siz dedikoduya bakmayın. Siz Tayyip Erdoğan'a bakın. MKEK, ülkemizin can damarıdır. MKEK, bizim can damarımızdır. Hiç merak etmeyin, bundan daha güçlü, kuvvetli ve sizle beraber olacak. Milletimizin olacak. Hiç endişe etmeyin." şeklinde konuştu.

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