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"Şimdi söz de karar da milletindir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Maalesef bizim dışımızdaki ittifak sadece bir tek noktada birleşti; 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Hiç birbirine benzemeyen dört parti bir araya geldi. Şimdi söz de karar da milletindir"

28 Mart 2019 Perşembe 20:35
"Şimdi söz de karar da milletindir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Maalesef bizim dışımızdaki ittifak sadece bir tek noktada birleşti; 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün' Şimdi söz de karar da milletindir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve partililerle Hürriyet Mahallesi’nde "Sevgi yürüyüşü"ne katıldı.

Vatandaşlara karanfil dağıtan Kurtulmuş, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosu önünde toplanan kalabalığa seslendi.

31 Mart sabahına kadar bütün güçleriyle Kartal’da Ebubekir Taşyürek'i, Büyükşehirde ise Binali Yıldırım'ı belediye başkanı seçmek için çalışmaları gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu seçim başından itibaren ifade ediyoruz, bir yerel seçim ama niteliği itibariyle çoktan genel seçim havasına büründü. Maalesef bizim dışımızdaki ittifak sadece bir tek noktada birleşti; 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Hiç birbirine benzemeyen dört parti bir araya geldi. Şimdi söz de karar da milletindir. Biz inşallah İstanbul'da açık ara kazanarak, Kartal'da birinci olarak Ebubekir Taşyürek'in belediye başkanı olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, her zaman en büyük güçlerinin sadece millet olduğunu dile getirerek, halka güvendiklerini söyledi.

Vatandaşlardan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözleri unutmamalarını isteyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkede milletin gücünden başka, onun sözünün üstünde hiçbir sözü kabul etmiyor, hiçbir söze itibar etmiyoruz. Milletimiz 31 Mart’ta bir kez daha siyasi ve ekonomik istikrardan yana, bir kere daha büyük ve güçlü Türkiye’den yana, bir kere daha dünyada lider ve öncü ülke olan Türkiye’den yana oyunu kullanacak. Evet yerel seçimlerde belediye başkanları ve meclis üyelerini seçecek ama nihayetinde hangi istikamete gideceğinin de işaretini verecek. Biz Kartallılara, İstanbullulara ve Türkiye'deki bütün seçmenlerimize güveniyoruz. Ebubekir Taşyürek kardeşimiz belediye başkanı seçildikten sonra Kartal’ın bütün sokaklarına, bütün mahallelerine, bize oy versin vermesin her tarafa hizmeti en iyi şekilde götürecek. Kartal bir başka Kartal olacak. Kartal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve genel hükümetle birlikte çok güzel bir hizmet dönemine girecek. Bunu sağlayacak olan da Kartallılardır."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:35
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek
  3. Kartal

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