Şimdi sıra yeteneklilerde

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girerek puanlarım alan adaylar için tercih süreci devam ederken özel yetenek sınavlarını dört gözle bekleyenler de var. Alanında uzman eğitimcilerin karşısında sınava girecek olan adaylar sadece puan değil, nitelikleriyle de önemli yolculuğun başlangıcı için adım atacaklar. Özel yetenek gerektiren programların sınavlarıyla yerleştirme, üniversiteler tarafından yapılıyor. Başvurular, sınav ve değerlendirme işlemleri de yine ilgili kurumca yürütülüyor. Uzmanlar, adaylara, sınava girecekleri üniversiteyi belirlerken seçici olmalarını tavsiye ediyor.

Adaylara tavsiyeler

● Sınavdan en az 24 saat önce yoğun fiziksel, sportif aktivite yapmayın.

● Kaliteli uyuyun, dinlenin. Bu durum özellikle farklı şehirlerde sınava gidecek adaylar için önem arz ediyor.

● Ağır yemek yemeyin. Sabah saatlerinde olan sınava da aç gitmeyin.

● Vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat edin.

● Uygun malzeme, özellikle ayakkabı seçiminizi iyi yapın.

● Sınav öncesinde jogging, açma, germe egzersizlerinin yer aldığı en az 15 dakika süren bir ısınma yapın.

● Parkuru inceleyin. Zihninizde parkuru ve sınavı canlandırın.

● Elinizden gelenin en iyisini yapın ancak hayatın bu gibi sınavlardan ibaret olmadığını da bilin

Üniversiteler nasıl ilerliyor?

Türkiye’de 42 spor bilimleri fakültesi, 57 beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) yer alıyor. Bu kurumlar ÖSYM’nin önerdiği formül üzerinden yerleştirme puanlarını hesaplayarak hareket ediyor. Birinci parametre ‘Spor Özgeçmiş Puanı’ (SÖP); Adaylardan varsa olimpik spor dallarındaki sportif başarılarının belgelemeleri isteniyor. Olimpiyat düzeyinde başarısı olan sporcuya yüksek; ulusal, amatör düzeyde olanlara daha düşük puan veriliyor. Spor dalları arasında farklılıklar gözetilebiliyor. Sporcu yetiştirilmesi zor olan branşlara daha yüksek puan veriliyor. İkinci adıma dikkat Uzman gözüyle değerlendirdiğimizde bu sınavlarda ikinci parametre ise ‘Özel Yetenek Testi’. Burada adayların temel dayanıklılık, sürat, çabukluk, beceri, denge ve koordinasyon gibi temel sportif becerilerini sergileyeceği bir parkur var. Lisanslı olarak bir süre spor yapmadıysanız dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri gibi tüm spor branşları için gerekli temel sportif kondisyonel özellikler için uzman antrenörlerden yardım alarak kendinizi geliştirin, ilan edilecek parkurları dikkatli inceleyip hazırlık yapın. Sınav her ne kadar sportif olsa da başvuranların sıralamasının yapıldığı yerleştirme puanında, yetenek sınavı tek başına etkili değil.