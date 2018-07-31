Şimdi sıra tercihte

Gençler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu bir gündeyiz. Ancak sınav puanını öğreneceği halde meslek ve üniversite tercihi konusunda kararsız olan adayların oranı ise bir hayli yüksek. ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ayın 7’sinden itibaren kararsızlığın minimum seviyeye çekilmesinde ilk ödev yine adaylara düşüyor. 14 Ağustos akşamı son bulacak tercih hakkını en iyi şekilde değerlendirenler için hayatlarında yeni bir sayfa da açılmış olacak.

Tercih dönemi yaklaşırken gençler nasıl bir yol izlemeli, tercihlerini neye göre yapmalı? Hangi bölümlere yönelmeli? İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, adım adım izlenecek yol haritasını şöyle anlattı:

YETENEKLERİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Her şeyden önce öğrencilerin kendi ilgi yetenek ve değerlerini belirlemesi ve netleştirmesi gerekir. Kendi yetenek ve ilgileri hakkında karar veremeyen öğrenciler okullarındaki rehber öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan yardım isteyebilirler. Rehber öğretmenler de belli yetenek ve ilgi testlerini uygulayabilirler. Gençlere tavsiyem son birkaç yıl içindeki karnelerini göz önüne alsınlar ve hangi alanlarda başarılı olduklarına baksınlar. Bu okul başarısı ve yeteneği hakkında kendilerine bir fikir verir. Daha sonra boş zaman etkinliklerini düşünsünler en çok ne yapıyorlar, ne tür etkinlikler yapmaktan zevk alıyorlar. Bu etkinlikler kendilerini tanımalarına yardım eder. Yine anne baba, öğretmen ve yakın arkadaşların da öğrenciler hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri önemlidir, bunlar da önemli bilgi kaynaklarıdır.

POPÜLER MESLEK EN DOĞRUSU OLMAYABİLİR

Dönem dönem popülaritesi artan meslekler oluyor. Bunda televizyonun, sosyal medyanın ve gündelik yaşam olaylarının etkisi çok oluyor. Bazen hiç tanınmamış meslekler yayın organları aracılığıyla çok tanınır ve popüler hale gelebiliyor. Fakat üzerinde düşünülmesi gereken, bu popüler mesleklerin de zaman içerisinde etkisinin azalabileceğidir. Daha çok iş dünyasının arz-talep dengesine bağlı bir popülerlik söz konusu. Popüler olan şeyler her zaman en iyi olan şeyler değildir. Buna bireyin kendisinin, kendisi için ne kadar önemli ve değerli olduğuna karar vermesi gerekir. Gençler gerçekten kendi iç dünyalarını dinlemeli, neleri ve ne tür işleri zevkle yaptıklarını ve ne tür ortamlarda çalışmak istediklerini düşünsünler. Gerçekten ne istiyorlarsa neyi seviyorlarsa ona yönelsinler. Zaten böyle bir seçim yaparlarsa eninde sonunda bu alanda çok başarılı olur ve o alanda en önde, bir numara olabilirler. “Ben gerçekten ne istiyorum?” bu soruya cevap aramak gerekir.

10 YIL SONRAKİ HALİNİ SEVECEK MİSİN?

Her aday bu soruyu kendilerine sorarak seçimlerini yapmalı. Nasıl bir insan olmak istiyorlar? Kariyerlerinde, işlerinde nerede olmak istiyorlar, bunu düşünsünler. Benim ilgi ve yeteneklerim neler? İlgili olduğumuz her alanda da yetenekli olmayabiliriz. Örneğin hepimiz futbol seyrediyoruz ama hepimiz futbol oynayamıyoruz. Önemli olan ilgi ve yeteneğin iyi bir eşleşmesinin olması gerekir. Bizim için önemli olan değer ya da değerler nelerdir? İnsanlara yardım etmek mi? İnsanları, çocukları iyileştirmek mi? Çok para kazanmak mı Popüler olmak mı? Yeni bir şey keşfetmek mi? isim bırakmak mı? Öğrenci arkadaşların kendi değerlerini düşünmesi ve ona göre karar vermesi gerekir.

İSTİŞARESİZ YOL ALMAYIN

Tercih zamanı öğrenciler her şeyden önce okullarında var olan rehber öğretmenlerden yardım isteyebilirler, onlardan kitap broşür ve kaynak temin edebilirler. Internet sitelerinde bilgiye ulaşabilirler. Üniversitelerin internet sitelerinde bölüm tanıtım sayfaları incelenebilir. Üniversite kampüsleri ziyaret edilebilir. Fakat bence en güvenilir yöntem, seçtiğiniz ve beğendiğiniz işi yapan birisiyle yüz yüze konuşmanız ve onun iş ortamını ziyaret etmeniz ve orada gönüllü olarak birkaç gün çalışmanızdır.

BU MESLEKLERDE İŞ VAR

Türkiye son 15 yılda müthiş gelişmeler yakaladı. Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları sağlamasıdır. Düşünsenize İngiltere de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor… Demek ki bu alanda bir sorun var ve insanların yardıma desteğe ihtiyacı var. Gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danışmanlığı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Popüler sektörlere bakacak olursa, yazılım sektörü yükselişte olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisliği gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar vs. öne çıkıyor. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık. Ağrı tedavisi diye bilinen, Algoloji dikkat çekici bir alan. Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa başında oturduğu için bel ve sırt ağrıları çekiyor. Stresten migren ağrıları oluşuyor. Beslenme insanların en doğal ihtiyacı, o nedenle ziraat mühendisliği, organik tarım ve tarım teknolojileri gibi bölümler dikkat çekici. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisliği, biyomedical mühendislikler ve sağlık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurt dışından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı.

FIRSATLAR SUNANLARI GÖZLEMLEYİN

Ufkunuzu açacak, alanınızda bol fırsatlar sunan, uluslararası çalışmalarda bulunabileceğiniz üniversiteler tercih edin. İbn Haldun Üniversitesi olarak sosyal bilimler alanında çalışacak öğrenciler için özellikle iddialı bir üniversiteyiz. Gerek hazırlık dil okulunda, gerekse bölümlerde 10 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir.

ULUSLARARASI DÜŞÜNÜN

Öğrenci ile usta-çırak ilişkisi içerisinde yoğun bir danışmanlık hizmetiyle beraber eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz Türkçe dışında iki yabancı dili daha öğrenme fırsatına sahipler. Alanındaki en seçkin akademisyenleri bir araya getiren tek kurumdur. Kamu, özel ve diğer sivil toplum kurumlarıyla özel anlaşmaları ve ortak çalışma protokolleri mevcuttur. Öğrenciler buralarda çalışma ve araştırma yapabilirler ve staj imkânları vardır. Amerika, İngiltere, Ürdün ve Katar gibi ülkelerdeki üniversite ve dil okullarıyla ilişkilerimiz mevcuttur. Dil hazırlık okulunda okuyan bir gurup öğrencimiz şu anda Amerika’da eğitimlerine devam etmektedir.

ZİRVEYE DAVET

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yurt dışı seyahat ve araştırma bursları sunuyoruz, yurt dışında da araştırma yapmalarına fırsat veriyoruz. O nedenle, araştırmayı, okumayı düşünmeyi seven, gündelik sorunlar hakkında çözüm üretmek isteyen, bireysel ve toplumsal gelişmemiz için çaba harcamak isteyen, genç dinamik beyinleri üniversitemize bekliyoruz. Tüm gençlerimize sabırlı olmalarını, rahat olmalarını ve sağlıklı seçimler yapmalarını öneriyorum. 4-6 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi”nde hangi bölümü neden tercih edebileceklerine ilişkin atölye çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Bu zirveye mutlaka katılmalılar. Bu tercih ve tanıtım günlerinde hep yanlarında olacağız. Tüm gençlerimize başarılar ve mutluluklar diliyorum.

KADİR HAS’TA TANITIM KONFERANSLARI

Kadir Has Üniversitesi aday öğrencilere destek olmak için yarından itibaren 14 gün boyunca “Tercih Konferansları” düzenleyecek. Sabah ve öğleden sonra oturumlarında, Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve fakülte dekanları öğrencilere fakülteler ve meslekler hakkında bilgiler verecekler.

GELECEK MÜHENDİSLİKTE VE TEKNOLOJİDE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son rakamları, mezun olan her 10 mühendisten 8’inin Türkiye’de iş gücü piyasasında değerlendirildiğini ve iş sahibi olduğunu ortaya koydu. Geleceğin teknolojisini mühendislerin geliştireceğini belirten Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Selahattin Kuru, yeni nesil mühendislerin aktif, proje ve problem bazlı yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kuru, bu konuyu sık sık Beykoz Üniversitesinde masaya yatırdıklarını ve öğrencilerini, geleceğin iş dünyasına hazırladıklarını açıkladı.

6.5 MİLYON KİŞİ MEZUN OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 yılına ait istihdam verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 6.5 milyonluk üniversite mezununun 1.9 milyonu iş ve yönetim, 920 bini eğitim, 743 bini mühendislik ve işleri alanında eğitim görerek diplomasını aldı. Yüksekokul veya üniversite mezunları arasında her 10 mühendisten 8’inin Türkiye’de iş gücü piyasasında değerlendirildiği ve iş sahibi olduğu belirlendi. İstihdam oranında mühendislik ve mühendislik işleri yüzde 79.4 ile ilk sırayı alırken, bunu yüzde 78 ile veterinerlik, yüzde 75.9 ile sağlık hizmetleri izledi.

GELECEĞİ MÜHENDİSLER TASARLAYACAK

TÜİK verilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de mühendisliğin önemini kanıtladığını ifade eden Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Selahattin Kuru, “Çağımız teknoloji çağı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, sürücüsüz arabalar, akıllı kentler şimdiden yaşantımızın içinde. Geleceğin insanı teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde daha az çalışacak, yaşamın keyfini sürmeye daha çok zamanı olacak. İşte bu teknolojiyi geliştiren ve yönetenler geleceğin yaratıcı, girişimci lider mühendisleri olacak. Bu yüzden gelecek teknolojide, gelecek mühendislikte” diye konuştu.

SABANCI’DAN TANITIM ATAĞI

Sabancı Üniversitesi, akademik programları, eğitim olanakları, burs ve kontenjan bilgileri ile kampüs imkânları hakkında adayları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla “Tanıtım Günleri” gerçekleştiriyor. Dün başlayan tanıtım etkinlikleri 15 Ağustos’a kadar, Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde düzenlenecek. Her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında, adaylar ve aileleri, tanıtım ekibi ile birebir görüşmeler yaparak Sabancı Üniversitesi öğrenim sistemi, yenilenen burs imkanları, kontenjanlar ve merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilecek.