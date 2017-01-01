Şimdi kazanma vakti

Emlak Konut GYO güvencesiyle Eyüp’te Hasdal kavşağının yanı başında yükselen Yeniköy Konakları projesinde ikinci etap satışları başladı. 164 konutun yer aldığı yeni etapta 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daireler bulunuyor. ‘Türkiye içi kazanç vakti’ kampanyasına dahil olan projede yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. Yüzde 10 peşinatın ardından 12. ay ve 24. aylarda yüzde 15 ara ödeme yapılıyor. Kalan yüzde 60’lık konut bedeli için 0.98 vade farkı ile 120 ay taksit imkanı sağlanıyor. 5. Levent projesine komşu konumda olan Yeniköy Konakları’nda daire fiyatları kampanya kapsamında 683 bin liradan başlıyor.